Soirée paëlla et animation musicale Les Ménards Chevagnes
Soirée paëlla et animation musicale Les Ménards Chevagnes mercredi 8 juillet 2026.
Chevagnes
Soirée paëlla et animation musicale
Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
repas et concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Un apéritif suivi d’un repas et d’un concert animé par la Banda Oranger.
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Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 27 66 54 contactlesmenards@gmail.com
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English :
An aperitif followed by a meal and a concert by the Banda Oranger.
L’événement Soirée paëlla et animation musicale Chevagnes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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