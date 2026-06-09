Soirée paëlla et animation musicale Les Ménards Chevagnes

Chevagnes

Soirée paëlla et animation musicale

Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

repas et concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Un apéritif suivi d’un repas et d’un concert animé par la Banda Oranger.

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Les Ménards Domaine des Ménards Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 27 66 54 contactlesmenards@gmail.com

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English :

An aperitif followed by a meal and a concert by the Banda Oranger.

L’événement Soirée paëlla et animation musicale Chevagnes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région