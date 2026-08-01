Soirée Paëlla Salle des fêtes Ferrensac
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Ferrensac
Informations pratiques
Ferrensac
Soirée Paëlla
Salle des fêtes 263 rue du Bourg Ferrensac Lot-et-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Soirée paëlla de l’association culturelle et loisirs.
Réservation par téléphone conseillée.
Soirée paëlla de l’association culturelle et loisirs.
Réservation par téléphone conseillée. .
Salle des fêtes 263 rue du Bourg Ferrensac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 41 78 94
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English : Soirée Paëlla
Beach Party hosted by the Cultural and Recreational Association.
Reservations by phone are recommended.
L’événement Soirée Paëlla Ferrensac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Coeur de Bastides