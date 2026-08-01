Soirée Paëlla Salle des fêtes Ferrensac

Informations pratiques

Ferrensac

Soirée Paëlla

Salle des fêtes 263 rue du Bourg Ferrensac Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Soirée paëlla de l’association culturelle et loisirs.

Réservation par téléphone conseillée.

Soirée paëlla de l’association culturelle et loisirs.

Réservation par téléphone conseillée. .

Salle des fêtes 263 rue du Bourg Ferrensac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 41 78 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Paëlla

Beach Party hosted by the Cultural and Recreational Association.

Reservations by phone are recommended.

L’événement Soirée Paëlla Ferrensac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Coeur de Bastides