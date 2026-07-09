Soirée paëlla Salle des fêtes Saint-Sigismond-de-Clermont

Informations pratiques

Saint-Sigismond-de-Clermont

Soirée paëlla

Salle des fêtes Route de Montendre Saint-Sigismond-de-Clermont Charente-Maritime

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Soirée paëlla organisée par le comité des fêtes

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Salle des fêtes Route de Montendre Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 18 50 85

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English :

Paëlla evening organized by the Comité des fêtes

L’événement Soirée paëlla Saint-Sigismond-de-Clermont a été mis à jour le 2026-07-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge