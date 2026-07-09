Soirée paëlla Salle des fêtes Saint-Sigismond-de-Clermont
mardi 25 août 2026 · Salle des fêtes · Saint-Sigismond-de-Clermont
Informations pratiques
Saint-Sigismond-de-Clermont
Soirée paëlla
Salle des fêtes Route de Montendre Saint-Sigismond-de-Clermont Charente-Maritime
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Soirée paëlla organisée par le comité des fêtes
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Salle des fêtes Route de Montendre Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 18 50 85
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English :
Paëlla evening organized by the Comité des fêtes
L’événement Soirée paëlla Saint-Sigismond-de-Clermont a été mis à jour le 2026-07-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge