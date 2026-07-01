AGENDA · Saint-Sigismond-de-Clermont
Visite libre du château de La Tenaille, Abbaye de la Tenaille, Saint-Sigismond-de-Clermont
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de la Tenaille · Saint-Sigismond-de-Clermont
Informations pratiques
Visite libre du château de La Tenaille 19 et 20 septembre Abbaye de la Tenaille Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du château de la Tenaille.
Pour des raisons de sécurité, les visites intérieures ne seront pas possibles.
Abbaye de la Tenaille La tenaille, 17402 Saint-Sigismond-de-Clermont Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0698054209
Visite Libre au chateau de la tenaille
©