Visite libre du château de La Tenaille, Abbaye de la Tenaille, Saint-Sigismond-de-Clermont

Informations pratiques

Visite libre du château de La Tenaille 19 et 20 septembre Abbaye de la Tenaille Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du château de la Tenaille.

Pour des raisons de sécurité, les visites intérieures ne seront pas possibles.

Abbaye de la Tenaille La tenaille, 17402 Saint-Sigismond-de-Clermont Saint-Sigismond-de-Clermont 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0698054209

Visite Libre au chateau de la tenaille

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