Soirée papillons Tourbières de Vendoire Vendoire
Soirée papillons Tourbières de Vendoire Vendoire vendredi 12 juin 2026.
Vendoire
Soirée papillons
Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire Dordogne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez observer à la tombée du jour les insectes, notamment les papillons.
Venez découvrir la méthode et les outils pour pouvoir observer les petites bêtes nocturnes
Soirée gratuite sur réservation
Venez observer à la tombée du jour les insectes, notamment les papillons.
Venez découvrir la méthode et les outils pour pouvoir observer les petites bêtes nocturnes
Soirée gratuite sur réservation .
Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 79 56 site.tourbieres@gmail.com
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English : Soirée papillons
Come and observe insects, especially butterflies, at dusk.
Discover the method and tools you need to observe nocturnal insects
Free evening upon reservation
L’événement Soirée papillons Vendoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Val de Dronne