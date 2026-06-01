Soirée papillons Tourbières de Vendoire Vendoire

Vendoire

Soirée papillons

Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire Dordogne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez observer à la tombée du jour les insectes, notamment les papillons.

Venez découvrir la méthode et les outils pour pouvoir observer les petites bêtes nocturnes

Soirée gratuite sur réservation

Venez observer à la tombée du jour les insectes, notamment les papillons.

Venez découvrir la méthode et les outils pour pouvoir observer les petites bêtes nocturnes

Soirée gratuite sur réservation .

Tourbières de Vendoire Le Petit Lion Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 79 56 site.tourbieres@gmail.com

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English : Soirée papillons

Come and observe insects, especially butterflies, at dusk.

Discover the method and tools you need to observe nocturnal insects

Free evening upon reservation

L’événement Soirée papillons Vendoire a été mis à jour le 2026-06-05 par Val de Dronne