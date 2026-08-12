Informations pratiques

Soirée Partir à l’international Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Mardi 13 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Études, césure, stage à l’étranger… Venez vous informer sur les opportunités qui vous sont offertes à l’université et profiter d’un moment convivial autour de l’international.

Études, césure, stage à l’étranger… De 16h30 à 19h, venez vous informer sur les opportunités qui vous sont offertes à l’université, et jusqu’à 22h, profitez d’animations et de projections sur la thématique internationale.

### **Au programme de 16h30 à 22h**

**Table rondes**

* **17h-17h45 : Les études à l’étranger**

* **18h- 18h45 : Les stages à l’étranger**

**Projection**

* **19h : Les pieds sur terre** – documentaire de 90 minutes sur trois jeunes qui voyagent et interrogent l’impact de leur trip sur le changement climatique

* **20h30 : The Rider** – film de Chloé Zhao (2017)

### **En continu de 16h30 à 19h**

**Espace conseils-flash**

Des questions sur les bourses Erasmus ? Des doutes sur un CV en anglais ou dans une autre langue ? Rencontrez différents services de l’université pour recevoir des conseils personnalisés en lien avec votre projet international. Attention : si vous souhaitez être conseillé·e, n’oubliez pas d’amener votre CV !

**Stands d’information**

Les services de l’université, des étudiantes et étudiants venus témoigner de leur expérience à l’international et des associations vous accueillent sur leurs stands pour vous informer :

* Bureaux des Relations Internationales ;

* Direction des Affaires et des Relations Internationales (DARI) ;

* Service Orientation Insertion Entrepreneuriat (SOIE) ;

* Étudiantes et étudiants témoins ;

* Service commun d’étude des langues vivantes appliquées (SCELVA) ;

* Maison de l’Europe…

Et plus encore !

**Animations**

Robot photo, cocktail dînatoire…

[Inscription obligatoire à ce lien](https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-rennes.fr/index.php/383425)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-13T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-13T22:00:00.000+02:00

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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives https://enquetes-partenaires-etudiants.univ-rennes.fr/index.php/383425

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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