SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER Bédarieux
SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER Bédarieux vendredi 8 mai 2026.
Bédarieux
SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER
Route de Clermont Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le restaurant le Chantier à Bédarieux propose une soirée Pédale douce et Dico forever
Le 8 mai 2026. Jouez le jeu et transformez vous, venez faire la fête à l’ancienne.
Réservation conseillée au 07 69 89 80 21
Le restaurant le Chantier à Bédarieux propose une soirée Pédale douce et Dico forever
Le 8 mai 2026. Jouez le jeu et transformez vous, venez faire la fête à l’ancienne.
Réservation conseillée au 07 69 89 80 21 .
Route de Clermont Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 69 89 80 21
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English :
Le Chantier restaurant in Bédarieux offers an evening of Pédale douce and Dico forever
May 8, 2026. Play the game and transform yourself, come and party the old-fashioned way.
Reservations recommended on 07 69 89 80 21
L’événement SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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