Informations pratiques

Allas-les-Mines

Soirée périgourdine à Allas-Les-Mines

salle des fêtes Allas-les-Mines Dordogne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée Périgourdine à 19h30 le vendredi 14 août à Allas les Mines .

Menu Apéritif-salade de gésiers-magret de canard-pommes de terres sarladaises- fromage-dessert- Animation musicale

Tarif adulte 24€ enfants (moins de 10 ans) 10 € inscription jusqu’au mardi 11 août au 06 83 06 73 22

Soirée Périgourdine à 19h30 le vendredi 14 août à Allas les Mines .

Menu Apéritif-salade de gésiers-magret de canard-pommes de terres sarladaises- fromage-dessert- Animation musicale

Tarif adulte 24€ enfants (moins de 10 ans) 10 € inscription jusqu’au mardi 11 août au 06 83 06 73 22 ou 06 88 98 47 25 ou au 06 79 29 28 10 . .

salle des fêtes Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 29 28 10

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English : Soirée périgourdine à Allas-Les-Mines

Périgord Evening: 7:30 p.m. on Friday, August 14, at Allas les Mines.

Menu: Aperitif, gizzard salad, duck breast, Sarladaise potatoes, cheese, dessert, live music

Price: Adults 24?, children (under 10) 10?; register by Tuesday, August 11, at 06 83 06 73 22

L’événement Soirée périgourdine à Allas-Les-Mines Allas-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne