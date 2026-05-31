Visite du musée « La rue du temps qui passe… », Musée « La Rue du temps qui passe… », Allas-les-Mines

Visite du musée « La rue du temps qui passe… » 18 – 20 septembre Musée « La Rue du temps qui passe… » Dordogne

Entrée libre. Tarif : 8.50€ par adulte – 7€ enfant de 6 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Voyagez dans le passé et plongez dans l’ambiance des XIXe et XXe siècles à travers plus de 35 commerces d’époque chargés d’histoire.

Ce musée insolite, né de la passion d’un père et de sa fille, redonne vie aux objets et aux automobiles dans des ruelles où le temps semble suspendu.

Le Café 1900, doté d’une licence IV, est accessible sans visite, au bord de la Dordogne.

Le musée repose sur une incroyable collection personnelle. Tous les objets présentés dans ce vaste espace de plus de 1 000 m² proviennent de la riche et inépuisable collection de Michel Boom.

Collectionneur passionné depuis l’enfance, Michel conserve précieusement chaque découverte. À seulement 6 ans, lors de la fête du village, il ramasse dans la poussière une montre à col — ces montres autrefois portées autour du cou par les dames. Il la nettoie soigneusement du bout du pouce avant de la glisser dans sa poche. Aujourd’hui, cette montre est exposée comme un véritable trophée sur l’un des murs du musée.

Musée « La Rue du temps qui passe… » 2 impasse des hirondelles, 24220 Allas-les-Mines Allas-les-Mines 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553282782 https://musee-laruedutempsquipasse.fr/ https://www.facebook.com/laruedutempsquipasse;https://www.instagram.com/laruedutempsquipasse/ Parking privé et gratuit

Voyagez dans le passé et plongez dans l’ambiance du XIX et XX siècle, plus de 35 commerces d’époque chargés d’histoire. Un musée insolite né de la passion d’un père et sa fille, où objets et autos ou…

©ChristelleBoom