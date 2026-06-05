Soirée pétanque Pétanque de Montbrun Anglet

Anglet

Soirée pétanque

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Participez à un tournoi de pétanque en doublette placé sous le signe de la convivialité !

Que vous soyez amateur ou joueur confirmé, venez partager un agréable moment et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.

Une restauration sera également proposée sur place. .

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 27 03 petanquemontbrun@gmail.com

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English : Soirée pétanque

L’événement Soirée pétanque Anglet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Anglet