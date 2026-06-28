Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Cavaliers Anglet
Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Cavaliers Anglet mercredi 5 août 2026.
Anglet
Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage
Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez participer à cet évènement éco responsable et sensibilisez-vous à la protection de l’océan et des plages grâce à une collecte des déchets orientée plus spécifiquement sur le tri et la valorisation des mégots de cigarettes.
Informez-vous également sur ces derniers.
Animé par l’association Tree6clope.
Tout public. .
Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage
L’événement Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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