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Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Cavaliers Anglet

Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Cavaliers Anglet

Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Cavaliers Anglet mercredi 5 août 2026.

Lieu
Plage des Cavaliers
Adresse
Avenue des Cavaliers
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Anglet

Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage

Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez participer à cet évènement éco responsable et sensibilisez-vous à la protection de l’océan et des plages grâce à une collecte des déchets orientée plus spécifiquement sur le tri et la valorisation des mégots de cigarettes.
Informez-vous également sur ces derniers.

Animé par l’association Tree6clope.
Tout public.   .

Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage

L’événement Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

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