Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Cavaliers Anglet mercredi 5 août 2026.

Anglet

Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage

Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez participer à cet évènement éco responsable et sensibilisez-vous à la protection de l’océan et des plages grâce à une collecte des déchets orientée plus spécifiquement sur le tri et la valorisation des mégots de cigarettes.

Informez-vous également sur ces derniers.

Animé par l’association Tree6clope.

Tout public. .

Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage

L’événement Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet