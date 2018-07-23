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Soirée pétanque au Green Souancé-au-Perche

jeudi 23 juillet 2026 · Souancé-au-Perche

Soirée pétanque au Green Souancé-au-Perche

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Lieu-dit La Vallée des Aulnes
Ville
28400 Souancé-au-Perche
Département
Eure-et-Loir
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Souancé-au-Perche

Soirée pétanque au Green

Lieu-dit La Vallée des Aulnes Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Venez profiter d’une soirée pétanque sur le green du Golf du Perche ! La bière y sera offerte et vous pourrez également déguster une grillade puis des fraises melba (25 euros). La soirée sera accompagnée par de la musique celtique.
Jeudi 23 Juillet à 18h.
Sur inscription.
Venez profiter d’une soirée pétanque sur le green du Golf du Perche ! La bière y sera offerte et vous pourrez également déguster une grillade puis des fraises melba (25 euros). La soirée sera accompagnée par de la musique celtique.
Jeudi 23 Juillet à 18h.
Sur inscription. 25  .

Lieu-dit La Vallée des Aulnes Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 17 33  golfduperche@wanadoo.fr

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English :

Come enjoy an evening of pétanque on the Golf du Perche course! Beer will be on the house, and you can also enjoy a barbecue followed by strawberries Melba (25 euros). The evening will feature Celtic music.
Thursday, July 23 at 6:00 p.m.
Registration required.

L’événement Soirée pétanque au Green Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-17 par OTs DU PERCHE

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