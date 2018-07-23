Soirée pétanque au Green Souancé-au-Perche
jeudi 23 juillet 2026 · Souancé-au-Perche
Informations pratiques
Souancé-au-Perche
Soirée pétanque au Green
Lieu-dit La Vallée des Aulnes Souancé-au-Perche Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez profiter d’une soirée pétanque sur le green du Golf du Perche ! La bière y sera offerte et vous pourrez également déguster une grillade puis des fraises melba (25 euros). La soirée sera accompagnée par de la musique celtique.
Jeudi 23 Juillet à 18h.
Sur inscription.
Venez profiter d’une soirée pétanque sur le green du Golf du Perche ! La bière y sera offerte et vous pourrez également déguster une grillade puis des fraises melba (25 euros). La soirée sera accompagnée par de la musique celtique.
Jeudi 23 Juillet à 18h.
Sur inscription. 25 .
Lieu-dit La Vallée des Aulnes Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 17 33 golfduperche@wanadoo.fr
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English :
Come enjoy an evening of pétanque on the Golf du Perche course! Beer will be on the house, and you can also enjoy a barbecue followed by strawberries Melba (25 euros). The evening will feature Celtic music.
Thursday, July 23 at 6:00 p.m.
Registration required.
L’événement Soirée pétanque au Green Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-17 par OTs DU PERCHE
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