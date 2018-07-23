Informations pratiques

Souancé-au-Perche

Soirée pétanque au Green

Lieu-dit La Vallée des Aulnes Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Venez profiter d’une soirée pétanque sur le green du Golf du Perche ! La bière y sera offerte et vous pourrez également déguster une grillade puis des fraises melba (25 euros). La soirée sera accompagnée par de la musique celtique.

Jeudi 23 Juillet à 18h.

Sur inscription.

Venez profiter d’une soirée pétanque sur le green du Golf du Perche ! La bière y sera offerte et vous pourrez également déguster une grillade puis des fraises melba (25 euros). La soirée sera accompagnée par de la musique celtique.

Jeudi 23 Juillet à 18h.

Sur inscription. 25 .

Lieu-dit La Vallée des Aulnes Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 17 33 golfduperche@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy an evening of pétanque on the Golf du Perche course! Beer will be on the house, and you can also enjoy a barbecue followed by strawberries Melba (25 euros). The evening will feature Celtic music.

Thursday, July 23 at 6:00 p.m.

Registration required.

L’événement Soirée pétanque au Green Souancé-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-17 par OTs DU PERCHE