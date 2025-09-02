Soirée Petits champions de la lecture Saint-Maixent-l’École
Soirée Petits champions de la lecture Saint-Maixent-l’École vendredi 23 janvier 2026.
Soirée Petits champions de la lecture
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Dans le cadre du prix national de lecture à voix haute, les élèves de CM1 et CM2 du Haut Val de Sèvre vont lire sur scène. Venez les encourager ! Des animations sont prévues pour tous les enfants de CM, y compris ceux n’ayant pas participé au prix.
Annonce du vainqueur en fin de soirée et remise de prix.
Tout public
Accès libre .
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
English : Soirée Petits champions de la lecture
German : Soirée Petits champions de la lecture
Italiano :
Espanol : Soirée Petits champions de la lecture
L’événement Soirée Petits champions de la lecture Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre