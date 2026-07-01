SOIRÉE PIRATES DES CARAÏBES, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

Informations pratiques

SOIRÉE PIRATES DES CARAÏBES Samedi 4 juillet, 21h00 Le Morne-Rouge

Événement réservé aux majeurs / Entrée gratuite sur invitation BIZOUK de 21h à 23h / Après 23h : 10€ / Tenue correcte exigée :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T03:00:00+02:00 – 2026-07-05T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T03:00:00+02:00 – 2026-07-05T05:59:00+02:00

Nos “DJs Pirates” feront le déplacement pour mettre le feu jusqu’au bout de la nuit.

Aux platines :

– DJ Fédéral

– DJ Natoxie

– DJ Stonekilla

– DJ Loloy

Food – Drinks – Chicha disponibles sur place

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/pirates-des-caraibes-is-back/122719 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/pirates-des-caraibes-is »}]

Les Pirates des Caraïbes reviennent dans le Nord pour une nuit exceptionnelle au rythme des meilleurs DJs de l’île !