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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout

samedi 18 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Hameau du Jounié
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ

Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée pizzas maison cuites au four à pain et concert.
Venez déguster nos pizzas maison cuites au four à pain du Jounié autour d’une soirée musicale animée par C’dric dans un cadre paisible, buvette, tombola , possibilité pizzas à emporter…   .

Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 20 83 01 77  lesamisdujounie@gmail.com

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English : SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ

An evening of homemade oven-baked pizzas, bread, and a concert.

L’événement SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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