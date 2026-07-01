SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout
samedi 18 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ
Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée pizzas maison cuites au four à pain et concert.
Venez déguster nos pizzas maison cuites au four à pain du Jounié autour d’une soirée musicale animée par C’dric dans un cadre paisible, buvette, tombola , possibilité pizzas à emporter… .
Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 20 83 01 77 lesamisdujounie@gmail.com
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English : SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ
An evening of homemade oven-baked pizzas, bread, and a concert.
L’événement SOIRÉE PIZZA CONCERT AU HAMEAU DU JOUNIÉ La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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