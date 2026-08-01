Informations pratiques

Barbezières

Soirée pizzas-tartes

Place du village Barbezières Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

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Place du village Barbezières 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 73 59 09

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English :

L’événement Soirée pizzas-tartes Barbezières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente