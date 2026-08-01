AGENDA · Barbezières
Soirée pizzas-tartes Barbezières
lundi 10 août 2026 · Barbezières
Informations pratiques
Barbezières
Soirée pizzas-tartes
Place du village Barbezières Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
.
Place du village Barbezières 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 73 59 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée pizzas-tartes Barbezières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente
À voir aussi à Barbezières (Charente)
- Journée Rayon de soleil Barbezières 20 août 2026