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Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse

Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse

Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse samedi 1 août 2026.

Ville : 23480 Saint-Michel-de-Veisse

Département : Creuse

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Michel-de-Veisse

Soirée planche apéro

Saint-Michel-de-Veisse Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

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Saint-Michel-de-Veisse 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 93 66 

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English : Soirée planche apéro

L’événement Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest

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