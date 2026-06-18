Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse
Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse samedi 1 août 2026.
Saint-Michel-de-Veisse
Soirée planche apéro
Saint-Michel-de-Veisse Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
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Saint-Michel-de-Veisse 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 93 66
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English : Soirée planche apéro
L’événement Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest
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