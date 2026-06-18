Saint-Michel-de-Veisse

Soirée planche apéro

Saint-Michel-de-Veisse Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

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Saint-Michel-de-Veisse 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 93 66

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English : Soirée planche apéro

L’événement Soirée planche apéro Saint-Michel-de-Veisse a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest