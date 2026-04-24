Soirée poésie Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Soirée poésie

Lundi 27 avril 2026 à partir de 19h30. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 19:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Une soirée où la poésie rencontre le politique, l’écologie, la traduction et l’expérimentation. Des voix marseillaises aux scènes internationales, cette lecture réunit des écritures qui tissent récit, performance et langues à travers les frontières.

Rejoignez-nous pour une soirée de poésie en français et en anglais avec quatre voix exceptionnelles

— Marie HL lira des extraits de “Jardin” (L’Arbre à Paroles)

— Christopher Alexander lira des extraits de “play-boy, un corps à défaire” (Le Nouvel Attila)

— Biswamit Dwibedy lira des extraits de “ERODE” (Litmus Press)

— Cole Swensen lira des extraits de “Veer” (Alice James) .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 84 37 02 contact@artlessgallery.com

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English :

An evening where poetry meets politics, ecology, translation and experimentation. From Marseilles-based voices to international stages, this reading brings together writing that weaves narrative, performance and language across borders.

L’événement Soirée poésie Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille