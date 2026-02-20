Soirée poésie Médiathèque Gabriel Gay Sainte-Florine

Soirée poésie

Médiathèque Gabriel Gay 30 rue des Etats-Unis Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

En partenariat avec l’association clermontoise La semaine de la poésie , la médiathèque de Sainte-Florine propose une soirée à la rencontre de la poète Marie Huot.

Médiathèque Gabriel Gay 30 rue des Etats-Unis Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 24 37 bibliotheque.steflorine@wanadoo.fr

English :

In partnership with the Clermont-Ferrand-based association La semaine de la poésie , the Sainte-Florine media library is hosting an evening with poet Marie Huot.

L’événement Soirée poésie Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne