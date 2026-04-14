Soirée poétique et musicale, Salle Duvillard, Genève

Soirée poétique et musicale Samedi 25 avril, 20h30 Salle Duvillard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:30:00+02:00

Deux artistes aériens, musiciens talentueux, interpréteront des textes et chansons d’auteurs et poètes contemporains, français et québécois. René Davet nous racontera avec passion, style et éloquence Prévert et les autres… Sébastien Gabriel, amoureux de la chanson, chantera avec force et désinvolture, alternant les registres, et les chansons graves succédant à des pièces humoristiques où sa verve et son sens de la satire font mouche à chaque fois.

Salle Duvillard chemin de Mussel 11 Genève 1288 Genève [{« type »: « email », « value »: « info@aire-la-ville.ch »}]

René Davet et Sébastien Gabriel – Textes & chansons françaises et québécoises

Aline Zandona et Olivier Jacquet