Soirée Poétique Rives Dervoises
Soirée Poétique Rives Dervoises vendredi 12 juin 2026.
Rives Dervoises
Soirée Poétique
Château Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Tout public
A l’Écoute de l’Univers- Maxime Le Moing Balade Zinzin à 20h30 CIE Sangs-Mêlés: Concert Cosmique à 22h30 . Entrée libre Places limitées .
Château Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 20 74 31 78 assoculturel.rivesdervoises@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Poétique Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne