Rives Dervoises

Soirée Poétique

Château Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

A l’Écoute de l’Univers- Maxime Le Moing Balade Zinzin à 20h30 CIE Sangs-Mêlés: Concert Cosmique à 22h30 . Entrée libre Places limitées .

Château Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 20 74 31 78 assoculturel.rivesdervoises@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Poétique Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne