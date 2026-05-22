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Concours de pétanque Rives Dervoises

Concours de pétanque Rives Dervoises samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rives Dervoises

Concours de pétanque

Place de la mairie Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
Ouvert au public, restauration sur place, jet du but à 10h00   .

Place de la mairie Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 7 80 51 10 42 

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English :

L’événement Concours de pétanque Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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