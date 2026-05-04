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Vide grenier Rives Dervoises

Vide grenier Rives Dervoises dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Village

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Rives Dervoises

Vide grenier

Village Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Jeux pour enfants- buvette et restauration sur place. Concert le soir ‘ Punk Rock Californien .   .

Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 89 70 52 

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English :

L’événement Vide grenier Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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