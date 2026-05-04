Rives Dervoises

Vide grenier

Village Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Jeux pour enfants- buvette et restauration sur place. Concert le soir ‘ Punk Rock Californien . .

Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 89 70 52

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English :

L’événement Vide grenier Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne