Vide grenier Rives Dervoises
Vide grenier Rives Dervoises dimanche 7 juin 2026.
Rives Dervoises
Vide grenier
Village Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Jeux pour enfants- buvette et restauration sur place. Concert le soir ‘ Punk Rock Californien . .
Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 89 70 52
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English :
L’événement Vide grenier Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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