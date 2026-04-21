Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belotte Rives Dervoises

Concours de belotte Rives Dervoises samedi 9 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rives Dervoises

Concours de belotte

Salle des fêtes Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Tout public
Concours de belotte buvette restauration et tombola   .

Salle des fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belotte Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Rives Dervoises (Haute-Marne)