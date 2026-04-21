Rives Dervoises

Concours de belotte

Salle des fêtes Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Concours de belotte buvette restauration et tombola .

Salle des fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Concours de belotte Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne