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La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises

La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises samedi 16 mai 2026.

Adresse : Parking salle des fêtes

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Rives Dervoises

La fête foraine dans le village !

Parking salle des fêtes Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16

Tout public
Samedi concert The Unforgiven de 19h à 22h feu d’artifice à 22h30
Dimanche Brocante ( emplacement gratuit sur réservation) Concert Smile in Heaven de 15h à 17h
Buvette et restauration sur place.   .

Parking salle des fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 13 27 74 

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English :

L’événement La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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