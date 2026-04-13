La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises
La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises samedi 16 mai 2026.
Rives Dervoises
La fête foraine dans le village !
Parking salle des fêtes Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Tout public
Samedi concert The Unforgiven de 19h à 22h feu d’artifice à 22h30
Dimanche Brocante ( emplacement gratuit sur réservation) Concert Smile in Heaven de 15h à 17h
Buvette et restauration sur place. .
Parking salle des fêtes Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 13 27 74
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English :
L’événement La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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