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Course de Draisiennes Rives Dervoises

Course de Draisiennes Rives Dervoises vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Les petits ponts Rue d'hametel

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : 2 2

Rives Dervoises

Course de Draisiennes

Les petits ponts Rue d’hametel Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Tout public
Courses de draisiennes à Puellemontier le 1er mai 2026. Préparez vos draisiennes ainsi que votre esprit de compétition afin de remporter le lot gagnant!
Course enfant à 15h et course adulte à 17h. Départ Les petits ponts Rue d’hametel.
Concert des Black B à 19h , buvette et restauration sur place.
Sécurité obligatoire casque, gants et chaussures fermées.   .

Les petits ponts Rue d’hametel Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est   aaclpuel@gmail.com

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English :

L’événement Course de Draisiennes Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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