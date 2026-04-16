Course de Draisiennes Rives Dervoises
Course de Draisiennes Rives Dervoises vendredi 1 mai 2026.
Rives Dervoises
Course de Draisiennes
Les petits ponts Rue d’hametel Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Courses de draisiennes à Puellemontier le 1er mai 2026. Préparez vos draisiennes ainsi que votre esprit de compétition afin de remporter le lot gagnant!
Course enfant à 15h et course adulte à 17h. Départ Les petits ponts Rue d’hametel.
Concert des Black B à 19h , buvette et restauration sur place.
Sécurité obligatoire casque, gants et chaussures fermées. .
Les petits ponts Rue d’hametel Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est aaclpuel@gmail.com
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English :
L’événement Course de Draisiennes Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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