Rives Dervoises

Course de Draisiennes

Les petits ponts Rue d’hametel Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Courses de draisiennes à Puellemontier le 1er mai 2026. Préparez vos draisiennes ainsi que votre esprit de compétition afin de remporter le lot gagnant!

Course enfant à 15h et course adulte à 17h. Départ Les petits ponts Rue d’hametel.

Concert des Black B à 19h , buvette et restauration sur place.

Sécurité obligatoire casque, gants et chaussures fermées. .

Les petits ponts Rue d’hametel Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est aaclpuel@gmail.com

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English :

L’événement Course de Draisiennes Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne