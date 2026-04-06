Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises
Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises samedi 9 mai 2026.
Rives Dervoises
Fêtes du village de Droyes
Centre du Village Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Fête foraine, manèges,… Buvette et petite restauration.Concert samedi à 21h Black Moon Shadow rock variétés. .
Centre du Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est comdesfetes52@gmail.com
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English :
L’événement Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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