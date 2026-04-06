Rives Dervoises

Fêtes du village de Droyes

Centre du Village Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Fête foraine, manèges,… Buvette et petite restauration.Concert samedi à 21h Black Moon Shadow rock variétés. .

Centre du Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est comdesfetes52@gmail.com

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English :

L’événement Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne