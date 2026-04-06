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Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises

Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises samedi 9 mai 2026.

Adresse : Centre du Village

Ville : 52220 Rives Dervoises

Département : Haute-Marne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Tarif :

Rives Dervoises

Fêtes du village de Droyes

Centre du Village Rives Dervoises Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-09

Tout public
Fête foraine, manèges,… Buvette et petite restauration.Concert samedi à 21h Black Moon Shadow rock variétés.   .

Centre du Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est   comdesfetes52@gmail.com

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English :

L’événement Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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