Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Comment appréhender les angoisses de mon proche ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises
Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Comment appréhender les angoisses de mon proche ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises mercredi 6 mai 2026.
Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Mercredi 6 mai, 14h00 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes) Haute-Marne
Entrée libre et gratuire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00
Le Café des Aidants© – antenne des Rives Dervoises est un espace de parole et de soutien destiné aux personnes qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
Un vendredi par mois, de 14h à 15h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences et trouver des informations utiles.
Domaine des 4 Rivières (ancien lycée agricole)
5 rue du Montier à Droyes
Bâtiment “La Voire” – 1er étage
Accès libre, gratuit et sans inscription.
➡️ Ce mercredi 6 mai, nous aborderons :
“Comment appréhender les angoisses de mon proche ?”
Comment comprendre et accompagner les peurs, l’anxiété ou les inquiétudes de la personne aidée ? Un temps pour échanger des expériences et partager des pistes concrètes.
5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes) 5 rue du montier 52220 Rives Dervoises 52220 Droyes Haute-Marne Grand Est
Un temps d’échange pour les aidants à Droyes. Focus sur les angoisses et inquiétudes du proche aidé. Aidants Droyes
CPTS Saint-Dizier, Der et Blaise