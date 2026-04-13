Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Comment appréhender les angoisses de mon proche ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises

Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Comment appréhender les angoisses de mon proche ? Mercredi 6 mai, 14h00 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes) Haute-Marne

Entrée libre et gratuire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:30:00+02:00

Le Café des Aidants© – antenne des Rives Dervoises est un espace de parole et de soutien destiné aux personnes qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Un vendredi par mois, de 14h à 15h30, Line et Blandine vous accueillent dans un cadre convivial pour échanger autour d’un thème, partager vos expériences et trouver des informations utiles.

Domaine des 4 Rivières (ancien lycée agricole)

5 rue du Montier à Droyes

Bâtiment “La Voire” – 1er étage

Accès libre, gratuit et sans inscription.

➡️ Ce mercredi 6 mai, nous aborderons :

“Comment appréhender les angoisses de mon proche ?”

Comment comprendre et accompagner les peurs, l’anxiété ou les inquiétudes de la personne aidée ? Un temps pour échanger des expériences et partager des pistes concrètes.

5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes) 5 rue du montier 52220 Rives Dervoises 52220 Droyes Haute-Marne Grand Est

Un temps d’échange pour les aidants à Droyes. Focus sur les angoisses et inquiétudes du proche aidé. Aidants Droyes

CPTS Saint-Dizier, Der et Blaise