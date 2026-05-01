Brocante Rives Dervoises
Brocante Rives Dervoises dimanche 17 mai 2026.
Rives Dervoises
Brocante
Village Rives Dervoises Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tout public
Buvette et restauration sur place .
Village Rives Dervoises 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 83 13 27 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocante Rives Dervoises a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Rives Dervoises (Haute-Marne)
- Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Comment appréhender les angoisses de mon proche ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises 6 mai 2026
- Fêtes du village de Droyes Rives Dervoises 9 mai 2026
- Concours de belotte Rives Dervoises 9 mai 2026
- La fête foraine dans le village ! Rives Dervoises 16 mai 2026
- Café des Aidants© – Rives Dervoises (Droyes) : Quelles sont mes qualités d’aidant ?, 5 rue du Montier, 52220 Rives Dervoises (Droyes), Rives Dervoises 5 juin 2026