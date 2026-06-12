Soirée Polynésienne Duhort-Bachen
Soirée Polynésienne Duhort-Bachen lundi 27 juillet 2026.
Duhort-Bachen
Soirée Polynésienne
Place de la mairie Duhort-Bachen Landes
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Le restaurant Les Arcades propose une soirée Polynésienne avec repas Adulte 26€ et Enfant (-12ans) 10€ (chippo et tenders de poulet, gratin dauphinois & glace)
SAMEDI 25 JUILLET 2026 Place de la Mairie Duhort-Bachen
A partir de 19h30
AU MENU adulte Salade Tahitienne (thon cru mariné au lait de coco) & Chaud-Froid de thon (sauce sashimi), Poulet Citron accompagné de riz blanc et légumes exotiques, Entremet exotique
RÉSERVATION & PAIEMENT avant le 20 juillet (places limitées !) auprès du Restaurant 05 58 71 85 59 .
Place de la mairie Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 85 59
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English : Soirée Polynésienne
L’événement Soirée Polynésienne Duhort-Bachen a été mis à jour le 2026-06-12 par Tourisme Aire Eugénie
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