Soirée poule au pot avec DJ Salle les Arts Saint-Georges-de-Noisné
samedi 24 octobre 2026 · Salle les Arts · Saint-Georges-de-Noisné
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Noisné
Soirée poule au pot avec DJ
Salle les Arts 1 rue des érables Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
L’équipe de la Légion St Georges a le plaisir de vous inviter à une belle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur ! .
Salle les Arts 1 rue des érables Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 41 06 85 legion.saintgeorges@gmail.com
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English : Soirée poule au pot avec DJ
L’événement Soirée poule au pot avec DJ Saint-Georges-de-Noisné a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Val de Gâtine