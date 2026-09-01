Soirée poule au pot avec DJ Salle les Arts Saint-Georges-de-Noisné

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Noisné

Soirée poule au pot avec DJ

Salle les Arts 1 rue des érables Saint-Georges-de-Noisné Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 19:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

L’équipe de la Légion St Georges a le plaisir de vous inviter à une belle soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la bonne humeur ! .

Salle les Arts 1 rue des érables Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 41 06 85 legion.saintgeorges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée poule au pot avec DJ

L’événement Soirée poule au pot avec DJ Saint-Georges-de-Noisné a été mis à jour le 2026-09-01 par CC Val de Gâtine