Soirée projection courts métrages Soutien à un marionnettiste palestinien Le Lem Nancy

Soirée projection courts métrages Soutien à un marionnettiste palestinien

Le Lem 11 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20 21:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre des actions de solidarité pour les marionnettistes à Gaza, mis en place par UNIMA International en lien avec THEMAA.

En partenariat avec l’AFPS Lorraine Sud (Association France Palestine Solidarité) dans le cadre du Printemps de la Palestine.

Participation libre à partir de 1€. Tous les bénéfices et dons de la soirée seront reversés à Mahdi Karira (marionnettiste) et Shrouq Alaila (camérawoman), tout deux basés à Gaza.

Mahdi Karira est un marionnettiste palestinien âgé de 46 ans. Il est le premier à avoir introduit l’art de la marionnette à fils dans la bande de Gaza, et a formé avant la guerre une quinzaine de personnes au Khuyut Theatre ( Théâtre des fils ). Au cours des deux dernières années, sa maison, ses textes, la plupart de ses marionnettes, ses décors et son atelier ont été détruits lors des bombardements répétés sur Gaza. Depuis la dispersion de la troupe et la perte du matériel causée par les bombardements et les déplacements, Mahdi a recommencé à créer, à Deir Al-Balah, un théâtre de marionnettes avec sa famille ils ont réalisé dix-huit nouvelles marionnettes à partir de boîtes de conserve, d’étoffes et de débris recueillis dans les ruines pour pouvoir jouer et apporter de la joie aux enfants.Tout public

1 .

Le Lem 11 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 35 14

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English :

As part of solidarity actions for puppeteers in Gaza, organized by UNIMA International in association with THEMAA.

In partnership with AFPS Lorraine Sud (Association France Palestine Solidarité) as part of Printemps de la Palestine.

Free admission from 1? All profits and donations from the evening will go to Mahdi Karira (puppeteer) and Shrouq Alaila (camerawoman), both based in Gaza.

Mahdi Karira is a 46-year-old Palestinian puppeteer. He was the first to introduce the art of string puppetry to the Gaza Strip, and before the war trained some fifteen people at the Khuyut Theatre ( String Theatre ). Over the past two years, his home, his texts, most of his puppets, his sets and his workshop have been destroyed in repeated bombardments of Gaza. Since the troupe was disbanded, and the loss of equipment caused by bombing and displacement, Mahdi and his family have returned to creating a puppet theater in Deir Al-Balah: they have made eighteen new puppets from tin cans, fabrics and debris collected from the ruins, so that they can perform and bring joy to children.

L’événement Soirée projection courts métrages Soutien à un marionnettiste palestinien Nancy a été mis à jour le 2026-03-27 par DESTINATION NANCY