Soirée projection-rencontre « Le Grand Oublioir » avec Marie Binet Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Soirée projection-rencontre « Le Grand Oublioir » avec Marie Binet Bibliothèque Aimé Césaire Paris mercredi 6 mai 2026.
À l’approche de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, et du 25ᵉ anniversaire de la loi dite « Taubira » reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, la bibliothèque Aimée Césaire accueille l’écrivaine et réalisatrice Marie Binet, venue partager son propre « travail de mémoire » (Simone Veil).
La soirée débute par la projection de Noir comment ? (Productions de la Lune Montante, 52’), suivie de lectures et d’un échange autour du livre Une femme qui ment (éd.
Maurice Nadeau, 2026). Ces deux œuvres se complètent et se répondent et
retracent ensemble une enquête haletante : l’histoire singulièrement
romanesque d’une femme qui falsifia son identité pour changer de destin.
Des vies effacées et des secrets de famille enfouis dans le grand «
oublioir » (Aimé Césaire) de l’Histoire qui ouvrent une fenêtre inédite
sur l’esclavage.
À propos de Noir comment ? :
Qu’ont en commun les Français noirs ? Peu de choses, sinon une couleur
de peau et l’expérience du racisme. Pour la première fois, le film donne
la parole à des Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus
ou anonymes. Raconté par l’écrivain Alain Mabanckou, le documentaire
retrace des parcours marqués par les préjugés et les stéréotypes, mais
aussi traversés d’espoir, de dignité et de fierté. Ces voix multiples
racontent une histoire française en constante transformation.
Avec la participation de Yannick Noah, Maïly Koudou, Maboula Soumahoro,
Soprano, Ibrahima Bouillaud, Jean-Pascal Zadi, Pap Ndiaye, Kathy Laurent
Pourcel, Karine Baste, Didier Vieillot, Laetitia Helouet…
Marie Binet a
publié plusieurs livres, essais et fictions, scénarios, adaptations et
une pièce de théâtre. Réalisatrice, elle a signé plus de 45 films. Le
Film Noir comment ? a reçu les Grand Prix du Festival de Groix,
de Montréal et de Ouagadougou. Il est au cœur de l’histoire que ce livre
prolonge. Depuis 2016, elle est Présidente du Prix du Roman de la Nuit.
Avec la librairie Calypso
Manifestation labellisée par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage
Inscription soit auprès des bibliothécaires, soit par ce lien : https://bibliocite.fr/evenements/
ou au 01 44 78 80 50
Projection du documentaire « Noir Comment ? » (52 min) suivie de lectures et d’une discussion autour du roman « Une femme qui ment » (éd. Maurice Nadeau, 2026)
Le mercredi 06 mai 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
tél : 01 44 78 80 50
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
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