À l’approche de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, et du 25ᵉ anniversaire de la loi dite « Taubira » reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, la bibliothèque Aimée Césaire accueille l’écrivaine et réalisatrice Marie Binet, venue partager son propre « travail de mémoire » (Simone Veil).

La soirée débute par la projection de Noir comment ? (Productions de la Lune Montante, 52’), suivie de lectures et d’un échange autour du livre Une femme qui ment (éd.

Maurice Nadeau, 2026). Ces deux œuvres se complètent et se répondent et

retracent ensemble une enquête haletante : l’histoire singulièrement

romanesque d’une femme qui falsifia son identité pour changer de destin.

Des vies effacées et des secrets de famille enfouis dans le grand «

oublioir » (Aimé Césaire) de l’Histoire qui ouvrent une fenêtre inédite

sur l’esclavage.

À propos de Noir comment ? :

Qu’ont en commun les Français noirs ? Peu de choses, sinon une couleur

de peau et l’expérience du racisme. Pour la première fois, le film donne

la parole à des Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus

ou anonymes. Raconté par l’écrivain Alain Mabanckou, le documentaire

retrace des parcours marqués par les préjugés et les stéréotypes, mais

aussi traversés d’espoir, de dignité et de fierté. Ces voix multiples

racontent une histoire française en constante transformation.

Avec la participation de Yannick Noah, Maïly Koudou, Maboula Soumahoro,

Soprano, Ibrahima Bouillaud, Jean-Pascal Zadi, Pap Ndiaye, Kathy Laurent

Pourcel, Karine Baste, Didier Vieillot, Laetitia Helouet…

Marie Binet a

publié plusieurs livres, essais et fictions, scénarios, adaptations et

une pièce de théâtre. Réalisatrice, elle a signé plus de 45 films. Le

Film Noir comment ? a reçu les Grand Prix du Festival de Groix,

de Montréal et de Ouagadougou. Il est au cœur de l’histoire que ce livre

prolonge. Depuis 2016, elle est Présidente du Prix du Roman de la Nuit.

Avec la librairie Calypso

Manifestation labellisée par la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage

Inscription soit auprès des bibliothécaires, soit par ce lien : https://bibliocite.fr/evenements/

ou au 01 44 78 80 50

Projection du documentaire « Noir Comment ? » (52 min) suivie de lectures et d’une discussion autour du roman « Une femme qui ment » (éd. Maurice Nadeau, 2026)

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

tél : 01 44 78 80 50

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

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