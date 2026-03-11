Soirée pyjama Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Soirée pyjama Place de l’Hôtel de Ville Mauléon mardi 7 avril 2026.
Soirée pyjama
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Une soirée cocoon et tamisée pour écouter des histoires avant d’aller se coucher. On y vient en pyjama avec ses doudous et son plaid préféré.
En partenariat avec le CSC du Pays Mauléonais et l’Association Lire et Faire Lire .
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Sur réservation auprès du Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais au 05.49.81.86.31. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée pyjama
L’événement Soirée pyjama Mauléon a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Bocage Bressuirais