Soirée pyjama Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Une soirée cocoon et tamisée pour écouter des histoires avant d’aller se coucher. On y vient en pyjama avec ses doudous et son plaid préféré.

En partenariat avec le CSC du Pays Mauléonais et l’Association Lire et Faire Lire .

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Sur réservation auprès du Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais au 05.49.81.86.31. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Soirée pyjama

