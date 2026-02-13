Soirée québécoise, Foyer Communal des Druilles, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille
Soirée québécoise, Foyer Communal des Druilles, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille samedi 14 mars 2026.
Soirée québécoise Samedi 14 mars, 19h30 Foyer Communal des Druilles Gard
12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00
Fin : 2026-03-14T19:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00
Foyer Communal des Druilles 1 place de la Paix, 30140 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 76 62 93 »}]
Avec Double Scott, deux musiciens d’expériences, avec des influences diverses, une culture différente mais un encrage, la passion. Buvette et spécialités québécoises en supplément.