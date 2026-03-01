SOIREE QUIZ Grandchamp-des-Fontaines

SOIREE QUIZ

Espace cent sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Devinez c’est gagné

Dans une ambiance festive et familiale, venez reconnaitre vos morceaux préférés et gagner de nombreux lots.

Organisée par l’école de musique .

Espace cent sillons Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire coordination@grandchampmusique.fr

English :

Guess the winner

