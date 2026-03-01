SOIREE QUIZ Grandchamp-des-Fontaines
SOIREE QUIZ Grandchamp-des-Fontaines samedi 28 mars 2026.
SOIREE QUIZ
Espace cent sillons Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Devinez c’est gagné
Dans une ambiance festive et familiale, venez reconnaitre vos morceaux préférés et gagner de nombreux lots.
Organisée par l’école de musique .
coordination@grandchampmusique.fr
English :
Guess the winner
L'événement SOIREE QUIZ Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-01