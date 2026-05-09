Soirée Quizz en duo Médiathèque Beaussais-sur-Mer
Soirée Quizz en duo Médiathèque Beaussais-sur-Mer jeudi 4 juin 2026.
Beaussais-sur-Mer
Soirée Quizz en duo
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
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Nous vous proposons un moment pour tester votre rapidité sur des questions de sciences, de sport, de musique et bien entendu de littérature…
Chaque équipe sera composée de deux participants (mais vous pouvez vous inscrire seul.e, nous vous trouverons un partenaire de jeu).
Sur inscription .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 68
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English :
L’événement Soirée Quizz en duo Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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