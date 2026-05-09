Soirée Quizz en duo Médiathèque Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer

Soirée Quizz en duo

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Envie de tester votre culture générale ?

Nous vous proposons un moment pour tester votre rapidité sur des questions de sciences, de sport, de musique et bien entendu de littérature…

Chaque équipe sera composée de deux participants (mais vous pouvez vous inscrire seul.e, nous vous trouverons un partenaire de jeu).

Sur inscription .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 68

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English :

L’événement Soirée Quizz en duo Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme