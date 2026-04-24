Marche botanique Sport Santé Bien-Etre Départ devant l’office de tourisme Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer

Marche botanique Sport Santé Bien-Etre

Départ devant l’office de tourisme 6 Rue des Ormelets Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Marche Botanique SSBE APA & MC*

*Sport Santé Bien-Etre Activité Physique Adaptée & Maladies Chroniques

avec une Educatrice Sportive & Guide Nature Multilingue

Cette activité est ouverte à toute personne souhaitant commencer, reprendre une activité physique pour son Bien-être et/ou améliorer sa santé en découvrant le Marais de Beaussais-sur-Mer.

L’association vous propose des parcours de 3 à 6 km présentant un intérêt culturel autour des plantes sauvages et arbres remarquables, adaptés à un public aux capacités physiques réduites mais autonome à la marche. Une marche botanique entre forêt, bocage et littoral pour identifier les plantes médicinales et comestibles avec nos sens et notre sensibilité.

Nombre de places limité à 12 personnes

Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau

Réservation obligatoire .

Départ devant l’office de tourisme 6 Rue des Ormelets Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 09 05

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English :

L’événement Marche botanique Sport Santé Bien-Etre Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme