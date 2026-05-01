Concert Hurricane Bop Rue de la Poste Beaussais-sur-Mer

Beaussais-sur-Mer

Concert Hurricane Bop

Rue de la Poste L’Accalmie Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert Rockabilly avec *Hurricane Bop* .

Rue de la Poste L’Accalmie Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 36 21

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English :

L’événement Concert Hurricane Bop Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme