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Soirée Quizz Nature Rue de Louza Talmont-Saint-Hilaire

Soirée Quizz Nature Rue de Louza Talmont-Saint-Hilaire jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Rue de Louza

Adresse : Local du Groupe Associatif Estuaire

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Soirée Quizz Nature

Rue de Louza Local du Groupe Associatif Estuaire Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

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Rue de Louza Local du Groupe Associatif Estuaire Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

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English :

L’événement Soirée Quizz Nature Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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