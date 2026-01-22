Soirée raclette et karaoké à Azérables Azerables
5 Route du Mas Azerables Creuse
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-28
2026-02-28
Faites chauffer vos cordes vocales et fondre le fromage, et venez vous amuser à notre grande soirée Raclette et Karaoké au profit de l’école d’Azérables. .
5 Route du Mas Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 72 90 50 amicale.laique.azerables@gmail.com
English : Soirée raclette et karaoké à Azérables
