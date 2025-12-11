Soirée rencontre & dédicace Bogéna Gidrol Saint-Paul-de-Vence
vendredi 14 août 2026 · Bogéna Gidrol · Saint-Paul-de-Vence
Informations pratiques
Saint-Paul-de-Vence
Soirée rencontre & dédicace
Bogéna Gidrol 777 route de la Colle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Une soirée de rencontre et de dédicace dans le prolongement de l’exposition Les formes de l’invisible .
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Bogéna Gidrol 777 route de la Colle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 53 60 bogena@bogena-galerie.com
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English :
An evening of meet-and-greets and book signings as a follow-up to the exhibition The Forms of the Invisible.
L’événement Soirée rencontre & dédicace Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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