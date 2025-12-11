Soirée rencontre & dédicace Bogéna Gidrol Saint-Paul-de-Vence

Informations pratiques

Saint-Paul-de-Vence

Soirée rencontre & dédicace

Bogéna Gidrol 777 route de la Colle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une soirée de rencontre et de dédicace dans le prolongement de l’exposition Les formes de l’invisible .

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Bogéna Gidrol 777 route de la Colle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 53 60 bogena@bogena-galerie.com

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English :

An evening of meet-and-greets and book signings as a follow-up to the exhibition The Forms of the Invisible.

L’événement Soirée rencontre & dédicace Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence