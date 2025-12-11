UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Paul-de-Vence

Soirée rencontre & dédicace Bogéna Gidrol Saint-Paul-de-Vence

vendredi 14 août 2026 · Bogéna Gidrol · Saint-Paul-de-Vence

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bogéna Gidrol
Adresse
777 route de la Colle
Ville
06570 Saint-Paul-de-Vence
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Saint-Paul-de-Vence

Soirée rencontre & dédicace

Bogéna Gidrol 777 route de la Colle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Une soirée de rencontre et de dédicace dans le prolongement de l’exposition Les formes de l’invisible .
  .

Bogéna Gidrol 777 route de la Colle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 53 60  bogena@bogena-galerie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of meet-and-greets and book signings as a follow-up to the exhibition The Forms of the Invisible.

L’événement Soirée rencontre & dédicace Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

À voir aussi à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes)