Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée réouverture avec Blind Test Le Kimana’s Kitchen Saint-Vincent-sur-Jard

Soirée réouverture avec Blind Test Le Kimana’s Kitchen Saint-Vincent-sur-Jard jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Le Kimana's Kitchen

Adresse : La Phélippière

Ville : 85520 Saint-Vincent-sur-Jard

Département : Vendée

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-sur-Jard

Soirée réouverture avec Blind Test

Le Kimana’s Kitchen La Phélippière Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

  .

Le Kimana’s Kitchen La Phélippière Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 57 30 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée réouverture avec Blind Test Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée)