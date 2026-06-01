Soirée réouverture avec Blind Test Le Kimana’s Kitchen Saint-Vincent-sur-Jard
Soirée réouverture avec Blind Test Le Kimana’s Kitchen Saint-Vincent-sur-Jard jeudi 18 juin 2026.
Saint-Vincent-sur-Jard
Soirée réouverture avec Blind Test
Le Kimana’s Kitchen La Phélippière Saint-Vincent-sur-Jard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
.
Le Kimana’s Kitchen La Phélippière Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 87 57 30 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée réouverture avec Blind Test Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée)
- Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard 13 juin 2026
- Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard 20 juin 2026
- Fête de la Musique Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 20 juin 2026
- Sortie VTT Place de l’Eglise Saint-Vincent-sur-Jard 27 juin 2026
- Journée Bien-Être Rue Georges Clemenceau Saint-Vincent-sur-Jard 28 juin 2026