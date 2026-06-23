Soirée Repas Cabaret Route de la gare Lantriac
Soirée Repas Cabaret Route de la gare Lantriac samedi 11 juillet 2026.
Lantriac
Soirée Repas Cabaret
Route de la gare Le Quai 9 3/4 Lantriac Haute-Loire
Tarif : 28 – 28 – EUR
Participation volontaire pour les artistes.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:15:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Un cabaret de mots et de chansons, où l’on rit, on s’émeut et on se surprend… contre toute attente proposé par la troupe du Petit atelier. Un menu à 28€ proposé par le Quai 9 3/4.
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Route de la gare Le Quai 9 3/4 Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 91 80 glhvl@gmail.com
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English :
A cabaret of words and songs—where you’ll laugh, be moved, and be surprised… against all odds—presented by the Petit Atelier troupe. A 28? menu presented by Quai 9 3/4.
L’événement Soirée Repas Cabaret Lantriac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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