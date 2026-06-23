UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Repas Cabaret Route de la gare Lantriac

Soirée Repas Cabaret Route de la gare Lantriac samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Route de la gare
Adresse
Le Quai 9 3/4
Ville
43260 Lantriac
Département
Haute-Loire
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Tarif
28 28 Participation volontaire pour les artistes.

Lantriac

Soirée Repas Cabaret

Route de la gare Le Quai 9 3/4 Lantriac Haute-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

Participation volontaire pour les artistes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:15:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Un cabaret de mots et de chansons, où l’on rit, on s’émeut et on se surprend… contre toute attente proposé par la troupe du Petit atelier. Un menu à 28€ proposé par le Quai 9 3/4.
  .

Route de la gare Le Quai 9 3/4 Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 91 80  glhvl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cabaret of words and songs—where you’ll laugh, be moved, and be surprised… against all odds—presented by the Petit Atelier troupe. A 28? menu presented by Quai 9 3/4.

L’événement Soirée Repas Cabaret Lantriac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

À voir aussi à Lantriac (Haute-Loire)