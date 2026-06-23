Soirée Repas Cabaret Route de la gare Lantriac

Lantriac

Soirée Repas Cabaret

Route de la gare Le Quai 9 3/4 Lantriac Haute-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

Participation volontaire pour les artistes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:15:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Un cabaret de mots et de chansons, où l’on rit, on s’émeut et on se surprend… contre toute attente proposé par la troupe du Petit atelier. Un menu à 28€ proposé par le Quai 9 3/4.

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Route de la gare Le Quai 9 3/4 Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 91 80 glhvl@gmail.com

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English :

A cabaret of words and songs—where you’ll laugh, be moved, and be surprised… against all odds—presented by the Petit Atelier troupe. A 28? menu presented by Quai 9 3/4.

L’événement Soirée Repas Cabaret Lantriac a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal