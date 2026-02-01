Soirée repas karaoké Beaumont-sur-Dême

Soirée repas karaoké

Soirée reas Karaoké

L’association Ça Bouge à Beaumont vous invite à sa soirée repas karaoké samedi 21 février 2026 à partir de 19 h à la salle polyvalente 6bis rue Alexis de Tocqueville à Beaumont-sur-Dême dans la Sarthe.

Repas karaoké animé par Denis Anim.

Au menu galettes et crêpes

Pour réserver votre place pour le repas dansant et obtenir plus d’informations, contactez l’association Ça Bouge à Beaumont au 06.31.82.95.31

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis dans notre belle vallée de la Dême. .

6bis rue Alexis de Tocqueville Beaumont-sur-Dême 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 82 95 31

