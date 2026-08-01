Informations pratiques

Flavigny

Soirée repas musical

22 grande rue Flavigny Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Chantez, partagez et régalez-vous à Flavigny ! Le 7 août, profitez d’une soirée repas musical avec karaoké, produits locaux et ambiance conviviale. Un rendez-vous festif pour passer une belle soirée en toute simplicité.

Le vendredi 7 août, rendez-vous de 19h à minuit pour une soirée repas musical placée sous le signe de la convivialité. Installez-vous autour d’un bon repas composé de produits locaux et laissez-vous entraîner par une ambiance chaleureuse avec une soirée karaoké ouverte à tous. Que vous soyez chanteur confirmé ou simplement amateur de bonne humeur, chacun est invité à monter sur scène !

Au menu saucisse ou andouillette accompagnée de frites, dessert et boissons, avec notamment la bière locale Ouchnanon. Une belle occasion de partager un moment festif entre amis, en famille ou entre voisins au cœur du village. 13 .

22 grande rue Flavigny 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 74 80 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sing, share, and treat yourself in Flavigny! On August 7, enjoy an evening of dinner and music featuring karaoke, local products, and a friendly atmosphere. A festive gathering to enjoy a wonderful evening in a relaxed setting.

L’événement Soirée repas musical Flavigny a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire en Berry