UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Soirée Résonances de Mitra+ : interculturel et handicap

lundi 21 septembre 2026

Soirée Résonances de Mitra+ : interculturel et handicap

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Département
Paris

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion, avec le soutien de la Mairie de Paris, l’association Mitra+, vivre l’interculturel, vous convie à sa soirée Résonances le lundi 21 septembre 2026, entre 18h30 et 20h30, à l’annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre Castagnou, Salle Gisèle Halimi.

Interculturel et handicap :

Comment mieux aborder les différences pour aller pleinement à la rencontre de l’autre.

Événement ouvert à toutes et à tous, que vous soyez en situation de handicap, engagé.es auprès de personnes aux besoins spécifiques, ou sans connaissances particulières sur le sujet.

· Annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre Castagnou, Salle Gisèle Halimi

· Entrée gratuite, inscription recommandée avec le lien https://framaforms.org/soiree-resonances-lundi-21-septembre-2026-entre-18h30-et-20h30-1755775933

· Discussion autour du thème : de 18h30 à 20h30

· Pot à partir de 20h30

Clôture de l’événement à 21h00

Les soirées Résonances de Mitra+ ont pour objectif de faire se rencontrer et dialoguer des personnes issues d’univers culturels et socio-professionnels différents, afin de partager nos expériences et faire écho aux perceptions et découvertes des uns et autres, se donner des idées et s’enrichir mutuellement – en toute simplicité ! Pour, selon les mots d’Edouard Glissant, « changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer ».

Association Mitra+ : 142 Bd de Ménilmontant 75020 Paris, www.mitra.fr contact@mitra.f

Temps d’échanges sur le thème « Interculturel et handicap :
Comment mieux aborder les différences pour aller pleinement à la rencontre de l’autre »
Le lundi 21 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-21T18:30:00+02:00_2026-09-21T20:00:00+02:00

 
contact@mitra.fr


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire