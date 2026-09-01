Soirée Résonances de Mitra+ : interculturel et handicap

Informations pratiques

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion, avec le soutien de la Mairie de Paris, l’association Mitra+, vivre l’interculturel, vous convie à sa soirée Résonances le lundi 21 septembre 2026, entre 18h30 et 20h30, à l’annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre Castagnou, Salle Gisèle Halimi.

Interculturel et handicap :

Comment mieux aborder les différences pour aller pleinement à la rencontre de l’autre.

Événement ouvert à toutes et à tous, que vous soyez en situation de handicap, engagé.es auprès de personnes aux besoins spécifiques, ou sans connaissances particulières sur le sujet.

· Annexe de la Mairie du 14e, 12 rue Pierre Castagnou, Salle Gisèle Halimi

· Entrée gratuite, inscription recommandée avec le lien https://framaforms.org/soiree-resonances-lundi-21-septembre-2026-entre-18h30-et-20h30-1755775933

· Discussion autour du thème : de 18h30 à 20h30

· Pot à partir de 20h30

Clôture de l’événement à 21h00

Les soirées Résonances de Mitra+ ont pour objectif de faire se rencontrer et dialoguer des personnes issues d’univers culturels et socio-professionnels différents, afin de partager nos expériences et faire écho aux perceptions et découvertes des uns et autres, se donner des idées et s’enrichir mutuellement – en toute simplicité ! Pour, selon les mots d’Edouard Glissant, « changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer ».

Association Mitra+ : 142 Bd de Ménilmontant 75020 Paris, www.mitra.fr contact@mitra.f

Temps d’échanges sur le thème « Interculturel et handicap :

Comment mieux aborder les différences pour aller pleinement à la rencontre de l’autre »

Le lundi 21 septembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-21T18:30:00+02:00_2026-09-21T20:00:00+02:00



contact@mitra.fr



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