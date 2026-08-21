Soirée rétro gaming, Médiathèque L’Oiseau Lire, Velaines

Informations pratiques

Soirée rétro gaming Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque L’Oiseau Lire Meuse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Soirée rétro gaming organisée avec la participation d’une association meusienne « les Gamers de la Saulx », par le prêt de consoles mythiques des années 80 et 90 et d’anciens jeux vidéo.

Médiathèque L’Oiseau Lire 34 ter Rue de Ligny Velaines 55500 Meuse Grand Est 03.29.778.01.53 https://www.facebook.com/bibliothequevelaines médiathèque récente, moderne parkings,

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