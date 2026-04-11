Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse) La Loco Quimperlé
Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse) La Loco Quimperlé samedi 15 août 2026.
Quimperlé
Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 03:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Ces trois musiciens se sont réunis pour une nouvelle aventure musicale à l’automne 2007 décidant de monter un répertoire Rock’n roll, Rockabilly rendant hommage à Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Warren Smith et beaucoup d’autres chanteurs de cette époque.
Premier concert du trio le 10/08/08 très remarqué et apprécié. Le groupe a depuis ses débuts étoffé son répertoire tant pour les soirées dansantes que pour les concerts.
Les amateurs de musique et de danse Rock ‘n’ roll serons séduits par cette formation !
Préparez-vous à replonger dans les années cinquante grâce au son authentique de Ducky Jim Trio !
19h00 Initiation danse
21h00 Show .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse)
L’événement Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse) Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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