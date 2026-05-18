Soirée Rock Celtique Salle des fêtes Gespunsart

Gespunsart

Soirée Rock Celtique

Salle des fêtes 39, Rue de la Gare Gespunsart Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’association Gesp’Animations prépare la 3ème édition des soirées celtiques le 13 juin 2026.Découvrez des groupes comme The Celtic Seven à 20 h 30 Poly sono à la sono.Buvette et friterie sur place.Réservations tarifs prévente au 06 29 23 04 89

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Salle des fêtes 39, Rue de la Gare Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est +33 6 29 23 04 89 aureliejennepin39@gmail.com

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English :

The Gesp’Animations association is preparing the 3rd edition of its Celtic evenings on June 13, 2026.discover groups such as The Celtic Seven at 8:30 pm Poly sono à la sono.refreshments and French fries on site.pre-sale price reservations on 06 29 23 04 89

L’événement Soirée Rock Celtique Gespunsart a été mis à jour le 2026-05-18 par Ardennes Tourisme