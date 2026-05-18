Soirée Rock Celtique Salle des fêtes Gespunsart
Soirée Rock Celtique Salle des fêtes Gespunsart samedi 13 juin 2026.
Gespunsart
Soirée Rock Celtique
Salle des fêtes 39, Rue de la Gare Gespunsart Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’association Gesp’Animations prépare la 3ème édition des soirées celtiques le 13 juin 2026.Découvrez des groupes comme The Celtic Seven à 20 h 30 Poly sono à la sono.Buvette et friterie sur place.Réservations tarifs prévente au 06 29 23 04 89
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Salle des fêtes 39, Rue de la Gare Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est +33 6 29 23 04 89 aureliejennepin39@gmail.com
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English :
The Gesp’Animations association is preparing the 3rd edition of its Celtic evenings on June 13, 2026.discover groups such as The Celtic Seven at 8:30 pm Poly sono à la sono.refreshments and French fries on site.pre-sale price reservations on 06 29 23 04 89
L’événement Soirée Rock Celtique Gespunsart a été mis à jour le 2026-05-18 par Ardennes Tourisme